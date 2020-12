Svezia chiude le proprie centrali nucleari, ma ne costruisce di nuove in Estonia

Sebbene la Svezia abbia deciso molto tempo fa di interrompere tutta la produzione di energia nucleare per motivi di sicurezza ambientale, non ha impedito alla società statale Vattenfall di espandere l'energia nucleare nelle immediate vicinanze della Svezia.

Nonostante fosse in procinto di chiudere una delle sue centrali nucleari per motivi legati alla sicurezza ambientale alla fine dell'anno, la società energetica svedese Vattenfall ha raggiunto un accordo per aiutare a costruirne di nuove all'estero con l'Estonia.

"Abbiamo deciso che lavoreremo insieme a un progetto per vedere se è possibile costruire piccoli reattori modulari in Estonia", ha detto all'emittente nazionale SVT Torbjörn Wahlborg, responsabile della produzione di elettricità a Vattenfall.

Il partner estone di Vattenfall, Fermi Energia, sta già pianificando l'ubicazione esatta delle centrali nucleari. Secondo Vattenfall, le centrali nucleari potrebbero diventare operative tra dieci anni.

“Sì, è un progetto abbastanza concreto. Ci sono due luoghi potenziali", ha detto Torbjörn Wahlborg.

Tuttavia, la decisione di costruire nuove centrali nucleari all'estero chiudendo quelle nazionali ha sorpreso non poche persone.

“Penso che sia davvero straordinario che abbiate spento l'energia nucleare in Svezia mentre investite nell'energia nucleare nei Paesi Baltici. Mi sarebbe piaciuto vedere qualcosa di simile fatto in Svezia ”, ha detto a SVT Lars Hjälmered, portavoce per la politica energetica del partito moderato.

“Vattenfall sta quindi investendo in nuova energia nucleare in Estonia. Tutto mentre si chiudono prematuramente i reattori Ringhals?", ha twittato il deputato moderato Jan Ericson.

“La Vattenfall di proprietà statale interrompe l'energia nucleare in Svezia, ma costruisce nuovi reattori nei paesi vicini. Il governo vuole chiudere Bromma e ritarda l'espansione di Arlanda, ma sta investendo in nuovi aeroporti in Vietnam. Pensi che la politica del governo di coalizione sia logica?", ha twittato il deputato moderato Lars Beckman.

​Il ministro dell'Ambiente Isabella Lövin ha rifiutato di commentare la cooperazione nucleare di Vattenfall in Estonia, riferendosi invece al ministro del Commercio e dell'Industria Ibrahim Baylan. A sua volta, ha rinviato tutte le domande a Vattenfall.

L'energia nucleare in Svezia

Dal 1979, quando si verificò il primo grave incidente nucleare nella centrale elettrica di Three Mile Island vicino a Harrisburg, in Pennsylvania, l'atteggiamento nei confronti del nucleare in Svezia è cambiato. Un referendum del 1980 ha deciso una graduale eliminazione e disattivazione delle centrali nucleari del paese. Secondo i risultati delle votazioni non ci sarebbe dovuta essere alcuna ulteriore espansione dell'energia nucleare, mentre i reattori esistenti sarebbero stati gradualmente eliminati al ritmo necessario affinché la produzione di energia elettrica fosse prodotta con altri metodi.

Nel 2005, la centrale nucleare di Barsebäck è stata chiusa, non da ultimo a causa della sua vicinanza alla capitale danese di Copenaghen e alle lamentele decennali dei danesi. Successivamente, due dei tre reattori di Oskarshamn sono stati chiusi, mentre è stata presa la decisione di chiudere due dei quattro reattori di Ringhals. Finora, la produzione di energia è stata sostituita da aumenti di potenza in altri reattori e dall'espansione dell'energia eolica.

La Svezia ha attualmente 12 reattori esclusivamente per la produzione di elettricità, di cui sette in esercizio commerciale. Sono tutti reattori ad acqua leggera e utilizzano come combustibile l'uranio arricchito.