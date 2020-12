Altra nave iraniana arriva in Venezuela per ancora più petrolio nonostante le sanzioni statunitensi

La National Iranian Oil Company (NIOC) ha inviato una petroliera in Venezuela per caricarla con 1,9 milioni di barili di petrolio, ha riferito Bloomberg, citando un documento visto dal media.

La nave Ndros, di proprietà della New Shipping Ltd-LIB, è arrivata nel porto venezuelano di Jose battendo bandiera di Palau, dice il rapporto. Tuttavia, si afferma che la nave è stata prenotata dal NIOC, che è elencato come cliente nella transazione, mentre la società statale venezuelana PdVSA è designata come spedizioniere.

Secondo Bloomberg, il transponder della nave è stato spento venerdì quando è arrivato a Jose, una pratica comunemente usata dalle navi che cercano di evitare il rilevamento.

Gli Stati Uniti hanno preso di mira entrambi gli stati con una serie di sanzioni spingendoli di fatto a cooperare tra loro ancora più strettamente.

In Venezuela, gli Stati Uniti hanno imposto diversi round di sanzioni contro il settore petrolifero e del gas del paese nel tentativo di facilitare la partenza del presidente Nicolás Maduro a sostegno del capo dell'Assemblea nazionale Juan Guaidó, che nel gennaio 2019 si è autoproclamato presidente ad interim del Venezuela.

L'affermazione di Guaidó ha provocato proteste da parte del governo di Maduro e di un gran numero di paesi in tutto il mondo, ma è stata accolta con favore dalla maggior parte dei paesi latinoamericani, europei e degli Stati Uniti. Tuttavia, il fatto che non abbia mai avuto un'autorità effettiva gli è costato il maggior sostegno sia all'interno del Venezuela che a livello internazionale; alla fine del 2020 è stata eletta una nuova Assemblea nazionale senza la sua partecipazione.

Settore petrolifero sotto pressione

Il 28 gennaio 2019, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha designato la PdVSA come soggetta a sanzioni e alla fine ha bloccato le sue proprietà e i suoi interessi sotto la giurisdizione degli Stati Uniti, vietando anche a società e individui statunitensi di impegnarsi in transazioni con il gigante petrolifero venezuelano.

Nel 2020, Washington ha anche sanzionato due società controllate dalla russa Rosneft Oil Company per aver aiutato il Venezuela ad esportare il suo petrolio e successivamente quattro compagnie di navigazione straniere per il trasporto del greggio del paese.

Caracas ha lottato per trovare compagnie di navigazione disposte a rischiare le sanzioni statunitensi, con la produzione di petrolio nel paese che alla fine è diminuita di oltre 1 milione di barili al giorno.

A seguito delle sue relazioni travagliate con gli Stati Uniti, l'Iran non ha avuto paura della sfida e ha continuato a spedire prodotti petroliferi in Venezuela in cambio di oro, aiutando anche il paese a esportare il suo greggio in altre nazioni.

Proprio a settembre, la petroliera battente bandiera iraniana Honey è arrivata a Jose per portare condensati per poi caricare la Merey 16 venezuelana per future esportazioni. Secondo Bloomberg, Teheran starebbe ora inviando circa 10 navi - la sua "più grande flotta di petroliere" – in Venezuela per continuare la sua missione.