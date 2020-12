Le donne della destra svedese chiedono la castrazione chimica per i pedofili dopo lo scandalo

Il sindacato ha sottolineato che i crimini contro i bambini sono in aumento e ha sostenuto che la politica di castrazione dei colpevoli è ora necessaria "più che mai", citando un aumento del 30% degli stupri contro i bambini.

"Non c'è niente di più importante nella vita che proteggere i nostri figli e garantire che la loro educazione sia sicura e qualcosa da ricordare e amare", hanno scritto Linda Lindberg, parlamentare e presidente del sindacato, e Caroline Nordengrip, anch’essa parlamentare e membro del sindacato, hanno scritto in un articolo di opinione pubblicato dal notiziario Nyheter Idag.

Citando uno studio del Karolinska Institute sui livelli di testosterone più bassi che riducono il rischio di reati sessuali, Lindberg e Nordengrip hanno sostenuto che la castrazione chimica non sarebbe altro che il corretto "trattamento medico di un grave disturbo mentale".

Le due donne hanno sostenuto che questa politica è ora necessaria "più che mai".

“La sicurezza è la pietra angolare di una società prospera e funzionante, è anche la pietra angolare di un'infanzia felice. Ci sono tutte le ragioni per essere preoccupate per lo sviluppo che sta lentamente ma inesorabilmente salendo sempre più in alto sull'asse Y”, hanno scritto le donne, citando un recente aumento del 30 per cento degli stupri contro i bambini dal 2010.

Per contrastare questo sviluppo, i Democratici svedesi chiedono anche l'abolizione dei termini di prescrizione non solo per lo stupro, ma anche per altri reati sessuali contro i bambini, come lo sfruttamento sessuale e le molestie sessuali. Vogliono anche che le persone condannate per reati sessuali contro i bambini rimangano nel casellario giudiziario per più di dieci anni.

"È giunto il momento di rafforzare la protezione intorno ai nostri bambini e giovani", hanno concluso Lindberg e Nordengrip.

L’appello è arrivato dopo uno scandalo che ha coinvolto un politico del partito di Centro e l'eurodeputato Fredrick Federley, il cui ex fidanzato si è rivelato essere un pedofilo condannato e rilasciato con la condizionale. Secondo l'emittente nazionale SVT, Federley era a conoscenza dei crimini. A seguito del tumulto dei media, Federley si è dimesso da tutti gli incarichi.

“Da quando sono crollato mi trovo in un vicolo cieco, non sono stato più in grado di trovare la pace. Tutti dicono che mi dovrei riposare, ma non è possibile difendersi da questo. Colpisce la mia famiglia e i miei parenti”, ha detto Federley all'agenzia DT, sottolineando che non c'è modo di procedere.

“Solleva una serie di domande quando un politico di alto profilo, forse un futuro leader del partito, ha un uomo condannato per pedofilia nelle sue vicinanze, con piena conoscenza di questi crimini. Il fatto che Fredrick Federley, lui stesso un genitore, non abbia mai nemmeno cercato di spiegare come questo potesse accadere ha peggiorato le cose per lui”, ha osservato il commentatore politico di SVT Mats Knutson. "Pochi altri tipi di crimini sono così carichi emotivamente e detestati dalla stragrande maggioranza degli elettori",

La leader del Centro Annie Lööf ha commentato le dimissioni come una decisione ponderata.

“È una saggia decisione di Fredrick Federley lasciare il suo incarico e concentrarsi completamente sulla sua salute. Quello che è successo ha causato enormi difficoltà a Fredrick per continuare la sua attuale missione politica. È una tragedia personale ed è estremamente triste”, ha twittato Lööf.

Dagli anni '80, il trattamento dei pedofili viene eseguito dal Servizio carcerario e probatorio svedese e dalla psichiatria forense, un sistema che rimane in vigore a tutt’oggi.