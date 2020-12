Regno Unito: svelati i piani per una potenziale "Brexit" senza accordo

Fonti di Downing Street stimano che c'è l'80% di possibilità che i negoziati tra Regno Unito e UE per un accordo prima dell'uscita della Gran Bretagna dall'UE falliranno. Per questo Londra sta adottando una serie di misure per preparare il paese a un 2021 senza UE.

Nonostante i tentativi incerti per colmare le restanti divergenze e trovare un accordo commerciale che possa definire le relazioni post-Brexit tra l'Unione europea e il Regno Unito, le possibilità di uno scenario senza accordo sono ritenute sempre più probabili.

Downing Street ha rivelato di aver intensificato i preparativi per una "Brexit No Deal" per assicurare al pubblico che il Regno Unito è pronto per il 2021, indipendentemente dal fatto che un accordo commerciale con l'Unione europea sia in atto o meno, ha riferito il Daily Mail.

Circa 4 miliardi di sterline sono stati spesi in misure per ridurre i disagi dell'interruzione della catena di approvvigionamento e per la difesa delle acque di pesca della Gran Bretagna, ha annunciato Boris Johnson in un evento di raccolta fondi dei Tory sabato, secondo la testata, aggiungendo:

"Tutti dovranno prepararsi, qualunque siano i termini dei nuovi accordi che abbiamo con i nostri amici e partner in Europa".

Secondo un portavoce, "il flusso di merci critiche come vaccini e medicinali vitali" è stato assicurato grazie all'aumento della capacità di trasporto, aggiungendo che "nessuno deve preoccuparsi del nostro cibo, medicine o catene di approvvigionamento vitali".

Ecco alcune delle misure: