Video protesta agricoltori: statua Mahatma Gandhi a Washington DC deturpata da sostenitori Khalistan

L'ondata di proteste degli agricoltori contro le leggi agricole indiane si è diffusa negli Stati Uniti, dove sabato, la statua del Mahatma Gandhi nella piazza commemorativa del Mahatma Gandhi di Washington DC, di fronte all'Ambasciata Indiana, è stata deturpata dai sostenitori Khalistani (movimento separatista Sikh).

#WATCH | Washington DC: Khalistan flag draped over Mahatma Gandhi statue near the Indian embassy. Protesters were demonstrating against the Farm bills. pic.twitter.com/8G9ngHyAeZ — ANI (@ANI) December 12, 2020

​Nei video che stanno facendo il giro su internet, molti giovani Sikh pro-Khalistan si vedono sollevare slogan anti-India e pro-Khalistan.

I manifestanti saltano sulla statua del Mahatma Gandhi e attaccano la bandiera Khalistani su di essa e appendono anche un manichino della foto del Primo Ministro Narendra Modi intorno ad essa.

#WATCH | US: One of the organisers of the anti-farm laws protest at Washington DC, where Mahatma Gandhi’s statue was vandalised, replies to questions on the presence of pro-Khalistani elements at the protest & vandalism of the statue. pic.twitter.com/UMieXBuFXb — ANI (@ANI) December 12, 2020

​Una manifestazione si è portata all'ambasciata Indiana nel centro di Washington DC, a cui hanno partecipato centinaia di sostenitori Khalistani che sono usciti a sostegno degli agricoltori che protestavano contro le leggi agricole in India.

Condannando l'atto, i funzionari dell'ambasciata Indiana a Washington DC hanno dichiarato in un comunicato stampa: “L'ambasciata ha presentato una forte protesta con le forze dell'ordine statunitensi e ha anche affrontato la questione con il Dipartimento di stato degli Stati Uniti per un'indagine precoce e un'azione contro i colpevoli secondo le leggi applicabili.”

Proteste un tutta l'India

Gli agricoltori, principalmente dagli Stati agricoli del Punjab e dell'Haryana, hanno protestato alla periferia di Delhi. Chiedendo fermamente un ritiro completo delle tre leggi agricole.

The Embassy strongly condemns this mischievous act by hooligans masquerading as protesters against the universally respected icon of peace & justice: Indian Embassy in Washington DC, US https://t.co/UOfCPz821X — ANI (@ANI) December 12, 2020

Questi includono Farmers (Empowerment and Protection) Agreement of Price Assurance and Farm Services Act, 2020; Farmers Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 e The Essential Commodities (Amendment) Act 2020.

Si oppongono a ciò che vedono come una minaccia al meccanismo del prezzo minimo di sostegno (MSP) dello stato. Gli agricoltori chiedono che il governo abroghi le leggi, in quanto non contengono una disposizione per mantenere la MSP – il prezzo minimo al quale i governi statali sono obbligati a procurarsi prodotti dagli agricoltori.