Coronavirus, Russia: 2.653.928 contagi (+28.080), 46.941 decessi (+488), 2.106.235 guariti (+20.277)

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 28.080 casi di COVID-19 in Russia, ha detto ai giornalisti la il Quartier Generale per la lotta alla diffusione dell'infezione da coronavirus.

Di questi, circa una persona infetta su cinque (19,6%) non avverte sintomi.

Altre 488 persone sono morte per complicazioni del coronavirus (ieri ne sono morte 560, con un massimo di 613 in una giornata). 20.277 pazienti sono guariti.

Il maggior numero di casi è stato registrato a Mosca con 6.425 infetti, a San Pietroburgo (3768) e nella regione di Mosca (1444).

Ieri sono stati registrati 28.137 casi. Dall'inizio della pandemia, 2.653.928 persone sono state contagiate dal coronavirus in Russia, di cui oltre 46.900 sono morte e oltre due milioni sono guarite. Il tasso di crescita dei contagi si è mantenuto intorno all'1,1%.

Tra le restrizioni in vigore nel Paese vi sono il regime di auto isolamento in casa per i gruppi a rischio, il telelavoro per il 30% dei dipendenti delle aziende e la chiusura alle 23:00 di bar, ristoranti, caffè e discoteche).

Durante le vacanze Natalizie e di Capodanno, Rospotrebnadzor ha raccomandato di astenersi dal viaggiare all'estero, limitare il più possibile i contatti, non partecipare a feste aziendali ed eventi pubblici anche all'aperto, osservare una distanza sociale da un metro e mezzo a due metri, e di indossare una maschera protettiva ovunque dove esiste il rischio di infezione.

Secondo le statistiche dell'OMS, il numero di infetti in tutto il mondo dall'inizio della pandemia si avvicina a 70 milioni, più di un milione e mezzo di persone sono morte.

Secondo le stime della Johns Hopkins University, i paesi con più casi sono gli Stati Uniti d'America (più di 16 milioni di casi), l'India (9,86 milioni) e il Brasile (6,88 milioni) La Russia resta al quarto posto, davanti a Francia, Gran Bretagna, Italia, Spagna, Argentina, Colombia e Germania.