Twitter disattiva i "mi piace" ai tweet di Trump per un ora

In precedenza, Trump ha pubblicato diversi tweet in cui criticava la decisione della Corte Suprema, che si è rifiutata di prendere in considerazione il ricorso del Texas che contestava i risultati delle passate elezioni presidenziali in diversi stati. Il social network ha informato i suoi utenti che le informazioni nei tre tweet sono "controverse".

Tuttavia, gli utenti di Twitter non sono stati in grado di mettere mi piace o rispondere a nessuno dei tweet per almeno un'ora. Invece, è apparso un messaggio sul social network: "Stiamo cercando di evitare che un tweet del genere, che viola le regole di Twitter, raggiunga più persone, quindi abbiamo disattivato la maggior parte dei modi per rispondere", afferma la pubblicazione.

Successivamente, un portavoce di Twitter ha dichiarato alla pubblicazione che il social network ha reintrodotto la possibilità di rispondere ai tweet del presidente.

"Abbiamo inavvertitamente adottato misure per limitare la capacità di rispondere al tweet contrassegnato. Ora al tweet si può rispondere", ha detto un portavoce del social network.

Trump ha ripetutamente accusato i social network di essere contro di lui e di sostenere i suoi oppositori politici. I social media, incluso Twitter, lo negano.