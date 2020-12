Google Street View si apre ai contributi degli utenti per Maps

Le guide Google hanno ora un nuovo modo per contribuire all’arricchimento di Google Maps, partecipare a Street View con immagini e video da loro realizzati, così da aggiungere dettagli e aggiornamenti di località in rapido mutamento, o strade non considerate dal passaggio dell’auto di Google.

Per partecipare gli utenti devono avere un account Google e scaricare sul proprio smartphone l’applicazione ARCore. Bisogna quindi verificare che il proprio dispositivo Android (almeno Android 7.0) sia compatibile con questa applicazione.

Sarà fondamentale anche avere il GPS attivo per consentire poi a Google di localizzare il video o la foto allo scopo di verificare che effettivamente quanto filmato e fotografato corrisponde all’area che si vuol contribuire ad aggiornare.

Alcune funzionalità della nuova versione di ARCore app sono per ora disponibili in via sperimentale solo per alcune località: Toronto in Canada, New York (NY) e Austin (TX) negli USA, Nigeria, Indonesia e Costa Rica.

Altre aree geografiche saranno ricomprese a breve.