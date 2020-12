Stasera live streaming dello spettacolo di Andrea Bocelli 'Believe in Christmas'

Dopo il concerto al Duomo di Milano tenuto durante il primo lockdown, Bocelli torna a esibirsi in un teatro durante l'emergenza Covid. Lo spettacolo potrà essere fruito in tutto il mondo attraverso lo streaming.

'Believe in Christmas', il concerto in diretta streaming mondiale di Andrea Bocelli, si terrà stasera, 12 dicembre, alle 21 dal Teatro Regio di Parma.

La direzione artistica sarà affidata a Franco Dragone, noto per il suo lavoro rivoluzionario con il Cirque Du Solei e vedrà la partecipazione straordinaria di Zucchero e Cecilia Bartoli.

Le coreografie saranno create da Tiziana Pagliarulo (anche co-regista dell'evento), mentre le ambientazioni sceniche saranno realizzate con la collaborazione di Filippo Baracchi. Direzione di creazione invece affidata a Filippo Ferraresi.

Già 50 mila i biglietti venduti in oltre 100 Paesi del mondo.

Il concerto, legato all'ultimo album di Bocelli "Believe", uscito lo scorso 13 novembre, sarà girato con una visione a 360° e un numero incredibile di telecamere che ne garantiranno una fruizione totalmente immersiva, in grado di portare lo spettatore al centro della scena, al fianco del tenore e dei musicisti.

A guidare il pubblico nell'evento sarà Virginia, la figlia del tenore.