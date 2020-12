Il cambiamento climatico minaccia gli olivi e l'olio come li conosciamo oggi

L'ulivo è un vecchio compagno di viaggio per l'uomo che è sempre stato lì. Può resistere a temperature inferiori a 0 °C in inverno e resistere a siccità periodiche e ai 40º C della campagna andalusa. E il suo frutto, l'oliva e il l’olio, ci dice che questo albero ha dato ombra e riparo allo sviluppo di un'ampia regione del Mediterraneo per secoli.

Sebbene l'ulivo sia immune alla pandemia, è a serio rischio per l'altro parassita che sta alla base di questa tempesta–Covid, quella del cambiamento climatico.

"Il cambiamento climatico non distruggerà l'ulivo, ma lo altererà per come lo abbiamo conosciuto finora", spiega Ignacio Lorite, Agronomo presso l'Università di Cordoba e Ricercatore Principale di Ifapa - Junta de Andalucía.

Anche se è difficile mettere in relazione un fenomeno globale come il cambiamento climatico con uno sviluppo locale, come le colture di diverse regioni, l'Olivo è oggi uno dei migliori campi di prova per affrontare il cambiamento climatico.

Il miglior laboratorio contro il cambiamento climatico

L'Olivo in Spagna e in particolare in Andalusia è attualmente, se non il più grande, una delle prime monoculture del pianeta. Se nel mondo ci sono 10 milioni di ettari di oliveti, 2,5 milioni sono in Spagna. Regioni come Cordoba o Jaén integrano più produzione ed esportazione di olio d'oliva rispetto a molti paesi combinati.

In Andalusia c’è l'oliveto più importante del mondo, non solo per la sua estensione e produzione, ma per la sua importanza socio-economica. La regione mantiene una posizione dominante nel mercato globale, nonostante le guerre economiche di Trump. Pertanto, non sorprende che questa regione sia la fonte di risposte all'avanguardia ai cambiamenti climatici.

"Riproduciamo le future condizioni di vita per l'olivo con modelli di previsione alla ricerca di prove scientifiche sui futuri comportamenti delle colture", spiega Ignacio Lorite, uno dei leader di una ricerca pionieristica nel mondo.

Per prevedere l'influenza del cambiamento climatico sull'olivo è stato creato un ampio team. L'Istituto di ricerca e tecnologia Agroalimentare (IRTA), insieme all'ifapa della junta de Andalucía, al Cabildo de Tenerife, all'Università di Huelva e all'Association Francaise Interprofessionnelle de l'olive, lavorano insieme in questa analisi dei sintomi mostrati dall'olivo, specialmente nella sua fioritura.

Coltivando diverse specie di olive nelle isole Canarie, in serre e camere che rappresentano condizioni future, il team sta ottenendo conclusioni, sebbene siano ancora nella fase preliminare della ricerca. "È possibile che la fioritura andrà avanti, che la maturazione sarà più veloce o che ci saranno più rischi di soffrire di parassiti e malattie", dice Antonia Ninot, ricercatrice IRTA in Catalogna, a Sputnik.

L'oliveto e l'olio del futuro

Una delle previsioni più inquietanti sarà "l'alterazione della qualità degli oli, poiché si prevede un minor contenuto di olio nelle olive e una riduzione dell'acido oleico", riferisce Antonia Ninot. Ciò si tradurrà in"oli più instabili, con una durata di conservazione più breve".

Gli scenari futuri della ricerca comportano aumenti delle temperature (aumento annuale di 0.050ºC in Andalusia), alterazione delle precipitazioni (gocce fino a 20% nelle regioni olivicole), meno giorni di freddo estremo (che influenzeranno negativamente la fioritura)... sono, in sostanza, effetti negativi per l'oliveto di oggi. Ma, d'altra parte, si prevede che "l'aumento di CO2, sarà vantaggioso per le colture, dal momento che richiederà meno acqua", Alivia Lorite.

Ma in generale, proprio come i grandi cambiamenti climatici del passato hanno alterato le regole del gioco in ogni civiltà che li ha vissuti, "ora prevediamo anche cambiamenti su scala globale. "Con l'aumento delle temperature, le aree in cui attualmente non ci sono ulivi possono ospitare uliveti. Se le regioni della Francia o dell'Europa centrale passeranno agli oliveti entro 30 anni, ci sarà una perdita di competitività dell'Andalusia e delle regioni meridionali del Mediterraneo. Tra 50 anni, la produzione dell'olivo si trasferirà a nord, ma state tranquilli, non tutto è perduto per il futuro, stiamo parlando dell'olivo, il campione della resilienza!

Evolvere o morire

"L'agricoltura mediterranea sopravviverà solo se si adeguerà. Se non miglioriamo l'efficienza, gli attuali sistemi agricoli scompariranno", afferma lorite. Da ambienti ecologici, in diverse occasioni è stata criticata la concentrazione dell'olivo come monocoltura. Ma alcuni dati mostrano che la dualità natura–uomo non è conflittuale. Il modo di vivere intorno all'oliveto non è esattamente a scapito della natura.

Teresa Pérez, dell'organizzazione interprofessionale spagnola per l'olio d'oliva, sottolinea che l'olivo non è semplicemente un raccolto, ma una "foresta umanizzata, un tessuto forestale perenne", lontano dal concetto di sfruttamento agricolo. Inoltre, assicura che sia un sistema molto vantaggioso di fronte al cambiamento climatico, poiché cattura 10 volte più anidride carbonica di quella che produce.

D'altra parte, la possibilità di eliminare l'olivo e di introdurre alternative è consigliabile, ma non realistica a breve termine. "I ricercatori lavorano con i sostenitori dell'ambiente, ma anche con la comunità agricola. Il nostro compito è fornire soluzioni sostenibili, ma sostenibili dal punto di vista ambientale, sociale ed economico", riflette Lorite.

All'IFAPA lavorano per introdurre più diversità vegetale nei sistemi colturali. Ma le esperienze con noci, specie aromatiche o cereali, finora non hanno avuto successo," c'è ancora molto da cercare come alternative all'olivo".

Ma il messaggio della comunità scientifica non è pessimista sui cambiamenti climatici. L'oliveto è un claim di "tripla sostenibilità" e la sua evoluzione negli ultimi anni conferma che può adattarsi ai rigori del cambiamento climatico.

L'oliveto andaluso è stato un pioniere nel mondo nell'irrigazione sostenibile. I sistemi di irrigazione a deficit controllato consentono a milioni di ettari di oliveti di esistere in una regione che deve affrontare una mancanza di precipitazioni. Anche le strutture di impianto sono state perfezionate e, ad esempio, quelle che una volta erano frattaglie agricole sono state rivalutate per creare rivestimenti verdi sul suolo agricolo. Tutto ciò migliora le prestazioni dell'acqua e tutti questi esempi sono progressi inaspettati di qualche anno fa.

"Non ci sono soluzioni magiche ai cambiamenti climatici. Verso la sostenibilità arriveremo solo con più ricerca e lavoro. Così è stato finora", afferma Ninot. Dopo tutto, l'oliveto è la consapevolezza che ci può essere un equilibrio tra sostenibilità ambientale e umana. Ora che la parola resilienza è in voga, di fronte a pandemie e apocalissi climatiche, ripararsi all'ombra del campione della resilienza naturale è una buona opzione.