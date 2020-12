Volontario italiano che aveva chiesto la cittadinanza a Putin ha ottenuto il passaporto russo

"Oggi nel giorno della Costituzione della Federazione Russa, nella città di Krasnoyarsk, il volontario italiano Valerio Zanetti ha ricevuto la cittadinanza russa. Si è svolta la cerimonia col giuramento in presenza del direttore dell'amministrazione del ministero degli Affari Interni per il Territorio di Krasnoyarsk, il tenente-generale di polizia Alexander Rechitsky e del governatore della regione Alexander Uss nella nuova sede dell'ufficio centrale per le questioni migratorie della regione", - ha detto la Volk.

Ha aggiunto, che Zanetti è stato riconosciuto come madrelingua russo in una riunione della commissione. Con l'aiuto dei collaboratori del dipartimento regionale per le questioni migratorie, tutti i documenti necessari per l'ottenimento della cittadinanza russa sono stati prontamente raccolti e valutati positivamente.

"Il nuovo cittadino russo ha ringraziato il presidente Vladimir Putin, le autorità statali e gli agenti di polizia che lo hanno prontamente aiutato a realizzare il suo sogno", ha aggiunto la Volk.

La scorsa settimana Zanetti, durante una conversazione in videoconferenza con il presidente, aveva affermato di desiderare la cittadinanza russa. Zanetti vive a Krasnoyarsk da più di otto anni, insegna lingue straniere e fa parte del movimento di volontariato "Noi insieme" (in russo "Мы вместе").