Falsi positivi all'Hiv dopo il vaccino covid: l'Australia ferma i test

Il governo australiano ha terminato il suo accordo con la società biotech australiana CSL per fornire 51 milioni di dosi di vaccino Covid-19 in fase di sviluppo da parte dell'Università del Queensland, dopo che i partecipanti alla prova del vaccino sono risultati falsi positivi all'HIV.

La CSL in una nota ha spiegato che non sono state segnalate reazioni gravi nei 216 partecipanti allo studio e che il vaccino ha dimostrato di avere un "forte profilo di sicurezza".

Tuttavia, i dati degli studi hanno rivelato che gli anticorpi generati dal vaccino hanno interferito con la diagnosi di Hiv e hanno portato a falsi positivi. Se il vaccino fosse stato lanciato a livello nazionale, secondo la CSL avrebbe provocato danni alla salute pubblica in Australia causando un'ondata di falsi positivi nei test per l'HIV.

"I test di follow-up hanno confermato che non è presente alcun virus HIV, ma solo un falso positivo su alcuni test HIV. Non c'è possibilità che il vaccino provochi l'infezione" ha affermato CSL.

L'Australia aveva sperato che il vaccino proteico sarebbe stato disponibile entro la metà del 2021. Gli studi clinici di fase uno negli esseri umani sono iniziati a luglio a Brisbane, con la fase due e tre studi clinici che dovrebbero iniziare a dicembre. È uno dei quattro vaccini garantiti dal governo australiano.

La comunicazione del primo ministro australiano: "Stiamo dando agli australiani la garanzia di procedere con attenzione"

"Il vaccino dell'Università del Queensland non sarà in grado di procedere sulla base del parere scientifico e non sarà più caratteristico come parte del piano vaccinale dell'Australia. Penso che la decisione che abbiamo preso oggi dovrebbe dare agli australiani una grande garanzia che stiamo procedendo con attenzione, ci stiamo muovendo rapidamente, ma non con troppa fretta" ha dichiarato oggi il primo ministro australiano Scott Morrison.

Il primo ministro ha poi aggiunto che i processi di vaccinazione non saranno compromessi.

L'Australia ha registrato dall'inizio della pandemia un totale di 28.011 casi Covid, con 25.665 guariti e 908 deceduti. L'ultimo incremento giornaliero è stato di 11 contagi.