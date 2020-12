Samsung sta preparando il lancio di un nuovo smartphone – il Galaxy M12

Samsung sarebbe pronta al rilascio del nuovo smartphone Galaxy M12 che sarà caratterizzato da un considerevole incremento di autonomia delle batterie e di dotazioni innovative, secondo il portale specializzato in tecnologia Gizmochina.

Il portale in lingua inglese con sede a Guangdong, Gizmochina, specializzato in tecnologia e prodotti Hi-Tech cinesi, ha annunciato che la sudcoreana Samsung starebbe per rilasciare lo smartphone di fascia di prezzo medio Galaxy M12 equipaggiato con processore chipset Exynos 850.

La versione base del nuovo dispositivo

avrà 3 GB di RAM

utilizzerà il sistema operativo Android 11

in Geekbench 5, l’app che permette di misurare le prestazioni degli smartphone, ha ottenuto 178 punti al test single-core (unità di elaborazione) e 1.025 punti al test multi-core (cioè processore su singolo circuito integrato con più unità di elaborazione separate).

La diagonale del display sarà di 6,5 pollici con risoluzione HD +. Lo schermo del Galaxy M12 sarà dotato di display ‘notch Infinity-V’ con videocamera anteriore a scomparsa per massimizzare l’ampiezza dello schermo.

Sul retro dovrebbe esserci una fotocamera quadrupla progettata nello stile degli iPhone 12. L'autonomia del Samsung Galaxy M12 è risposta in una batteria da 7000 mAh, che verrà caricata attraverso la porta Type-C e pare comporterà un notevole miglioramento in termini di durata.

A completare le dotazioni pare vi sia anche un sensore di impronte digitali rivolto lateralmente e un altoparlante, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm posizionati sul bordo inferiore.

Nonostante la dovizia di particolari il portale cinese non ha specificato quando il nuovo smartphone sarà disponibile sul mercato, né prezzo presumibile. Lascia tuttavia presumere che verrà rilasciato all’inizio del nuovo anno.