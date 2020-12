La Germania prepara un rigido lockdown per Natale

Questa domenica i governi di 16 stati federali si incontreranno con Angela Merkel per predisporre nuove restrizioni in vista delle festività natalizie, dopo il picco di contagi e morti.

La Germania predisporrà nuove misure anti-contagio per affrontare il periodo natalizio, in conseguenza dei contagi e decessi record registrati negli scorsi giorni. Un lockdown più severo potrebbe essere esteso sino al 10 gennaio. A riferirlo alla stampa è il ministro dell'Economia 'Economia tedesco, Peter Altmaier.

"Il lockdown verrà esteso", ha detto in una conferenza stampa in cui ha spiegato che verrà adottato un blocco simile a quello di inizio anno, secondo quanto riporta Reuters.

Intanto la cancelliera Angela Merkel incontrerà questa domenica i governatori di sedici stati federali per discutere dei provvedimenti necessari a rallentare il contagio.

Il timore è che in seguito alle festività natalizie la curva dei contagi possa subire una drastica accelerata. Un blocco più severo sarà predisposto prima di Natale, per mettere un freno all'epidemia.

"Se aspettiamo fino a Natale, avremo a che fare con numeri elevati per mesi", ha spiegato alla rivista Der Spiegel il ministro dell'Interno, Horst Seehofer.

Alcune regioni hanno già iniziato a imporre misure più severe, tra cui lo stato meridionale della Baviera, dove da mercoledì si può uscire di casa solo per motivi essenziali. La Baviera è il land con il più alto numero di vittime di Covid-19,

La Germania, la nazione più popolosa dell'Unione europea, nel mese scorso è entrata in lockdown soft, con limiti al numero di persone che possono incontrarsi e bar e ristoranti chiusi, ma ha mantenuto le scuole e i negozi aperti.

Nonostante il blocco questo giovedì il Paese ha visto un record di contagi per il secondo giorno consecutivo, con un picco di 23.679 nuovi positivi, il numero più elevato di casi in 24 ore dall'inizio dell'epidemia, secondo i dati del Robert Koch Institut. Il giorno precedente aveva segnato il record di 23.648 positivi e 590 vittime, il massimo di sempre per la Germania, che nel corso dell'epidemia è riuscita a contenere il numero di morti giornaliere rispetto ad altri Paesi.