Nuovo misterioso monolite fa la sua comparsa in Finlandia

Un altro monolite metallico di altezza pari a 2,5 metri, simile a quello rinvenuto in altri Paesi nelle scorse settimane, ha fatto la propria comparsa nella città di Savonlinna, nella Finlandia orientale.

Proprio come in molti degli altri casi dei monoliti ritrovati in Germania, Olanda, Francia, Stati Uniti, Romania e Regno Unito, il monolite è stato ritrovato su di un'altura, ed in particolare sul monte che dà verso il rinomato Castello di Olavinlinna, datato al XV secolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Harri (@koponha3)

Jaana Komi, CEO di Visit Savonlinna, un'azienda turistica locale, ha riferito che la scoperta di tale oggetto ha destato stupore in tutta la comunità locale, con numerose persone che hanno telefonato chiedendo del monolite dopo la pubblicazione di un articolo dedicato alla sua scoperta:

"Non so più di quanto sappia ogni altra persona. Sembra essere un fenomeno di livello mondiale. E' meraviglioso che siano riusciti ad arrivare fino a Kyrönniemi, però", ha riferito la Komi all'emittente nazionale Yle.

Non è ancora chiaro se quest'ultima creazione, così come le altre, facciano parte di un'iniziativa internazionale coordinata: quel che è certo, è che la scoperta di tali strutture sta destando molta curiosità a livello mediatico, e non è escluso che nei prossimi giorni e settimane possano essere ritrovate altre misteriose opere in nuovi Paesi.

Domenica scorsa il gruppo artistico americano The Most Famous Artist ha dichiarato di aver installato il misterioso monolite nello Stato americano dello Utah.