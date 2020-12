Joe Biden e Kamala Harris nominati persona dell'anno dal Time

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, e la sua vice Kamala Harris si sono aggiudicati il prestigioso premio di persona dell'anno per il Time 2020. A confermarlo nella tarda serata di ieri è stato lo stesso quotidiano.

In un articolo, il Time ha sottolineato come Biden e la Harris hanno "offerto rinnovo e ricostruzione in un colpo solo" mettendo insieme 81 milioni di voti alle elezioni, 7 in più del presidente in carica Donald Trump.

Il duo Biden-Harris ha trionfato, superando altri importanti finalisti, tra cui il rinomato virologo dell'Istituto nazionale di malattie infettive ed allergiche, Anthony Fauci, e lo stesso Donald Trump, vincitore del premio nel 2016, anno in cui si aggiudicò anche la corsa per la Casa Bianca.

Le elezioni presidenziali americane

Dopo le elezioni del 3 novembre i principali media statunitensi hanno dichiarato vincitore il democratico Joe Biden, anche se Trump ha affermato che la vittoria sarebbe stata sua se non fosse stato per le gravi violazioni durante il voto per corrispondenza e i "brogli" dei colleghi democratici di Biden.

Lo staff del presidente in carica ha intentato diverse cause legali in Stati-chiave in cui ritiene che siano avvenuti brogli elettorali di massa. Il tycoon ha ripetutamente affermato che la sua vittoria alle elezioni presidenziali di novembre è stata rubata tramite una diffusa frode elettorale, e il presidente ha provato a ribaltare legalmente i risultati negli Stati chiave in bilico, vale a dire Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania Nevada e Wisconsin.

Il responso finale delle votazioni, ad ogni modo, sarà dato il prossimo 14 dicembre, quando il collegio elettorale sarà chiamato a riunirsi per ratificare l'elezione il prossimo presedente degli Stati Uniti d'America.