Europol: arrestate 667 persone coinvolte nel traffico di medicinali contraffatti

667 arrests, 25 criminal networks dismantled and 10 underground labs shut down in Europol-coordinated operation Shield. 27 countries 🇦🇹 🇧🇪 🇧🇬 🇨🇾 🇨🇿 🇫🇮 🇫🇷 🇩🇪 🇬🇷 🇭🇺 🇮🇪 🇮🇹 🇳🇱 🇵🇱 🇵🇹 🇷🇴 🇸🇰 🇸🇮 🇪🇸 🇦🇱 🇧🇦 🇨🇴 🇲🇩 🇲🇰 🇳🇴 🇷🇸 🇺🇦 and @OLAFPress participated.



