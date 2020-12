RT celebra i primi 15 anni in onda

Per la prima volta l'emittente andò in onda il 10 dicembre 2005 dal suo studio a Mosca.

In 15 anni in onda di RT, che ora è disponibile in TV e online in sei lingue, è diventato uno dei canali di notizie internazionali più famosi al mondo. Il canale ha ricevuto riconoscimenti dalla giuria dell'International Emmy Award e da personalità di spicco contemporanee, tra cui Emir Kusturica, Roger Waters e Oliver Stone.

"Abbiamo 15 anni. Agenzie di intelligence di tutto il mondo, rilassatevi. Nel giorno del nostro compleanno promettiamo di non interferire da nessuna parte", ha detto Margarita Simonyan, direttrice di RT.

Nel giorno del suo 15° compleanno RT ha presentato il video "Green Threat" (minaccia verde), realizzato nello stile dei film di addestramento della difesa civile americani nella Guerra Fredda.

Un video ironico racconta come proteggersi dalle onde RT-attive. Alla vigilia dell'anniversario, RT ha anche pubblicato un video in cui, utilizzando la tecnologia deepfake, fa vedere come i leader mondiali siano ossessionati dal canale televisivo russo.

Ogni settimana, 100 milioni di persone guardano RT in 47 paesi del mondo (ricerca della società internazionale IPSOS). RT è stato il primo canale televisivo di notizie al mondo ad aver oltrepassato la soglia dei 10 miliardi di visualizzazioni su YouTube, superando BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews, FOX News.

Nei suoi 15 anni di lavoro RT ha registrato centinaia di interviste con presidenti e alti funzionari. Il canale ha intervistato i leader di Russia, Serbia, Slovenia, Siria, Bolivia, Venezuela, Argentina, Ecuador e altri paesi.

RT ha uno show esclusivo con la leggenda televisiva Larry King, il vincitore del Premio Pulitzer Chris Hedges, l'ex presidente ecuadoriano Rafael Correa e l'ex primo ministro scozzese Alex Salmond.

RT è nove volte finalista dell'Emmy, il premio televisivo più prestigioso al mondo. RT ha vinto l'oro al Festival della televisione di Montecarlo nella categoria "Notiziario 24/24". Complessivamente il canale ha ricevuto centinaia di premi nel campo di media e televisione.

Dicono di RT

Il leggendario giornalista televisivo Larry King: "In tutto il mondo guardano RT, quindi siamo fatti l'uno per l'altro".

Il regista serbo Emir Kusturica: "Il canale televisivo russo RT è il miglior esempio di quello che dovrebbe essere la televisione, a differenza di BBC e CNN, che trasmettono informazioni unilaterali".

Il fondatore dei Pink Floyd Roger Waters: "Ci sono canali televisivi incredibilmente parziali in tutto il mondo: in molti modi e per molte ragioni diverse. Sono lieto di affermare che apprendo molte notizie da RT".

Il regista americano Oliver Stone: "Guardo le notizie solo sul canale russo RT. Mi fido più di esso che dei media nordamericani, che sono mera propaganda".