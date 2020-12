"Non sono come lui", Adolf Hitler namibiano offeso dai paragoni con il Führer

I recenti paragoni con il Führer del Terzo Reich non hanno lusingato il vincitore delle elezioni locali nella regione di Oshana.

Avere lo stesso nome non significa necessariamente avere lo stesso nome del Führer del Terzo Reich nazista e un paragone del genere potrebbe far parte di una campagna di discredito nei suoi confronti.

A sostenerlo al quotidiano The Namibian è Adolf Hitler Uunona, vincitore delle elezioni locali nella regione di Oshana.

"Hitler è stato una persona controversa che ha catturato e ucciso persone in tutto il mondo. Io non sono come lui", sono state le parole del politico namibiano.

Adolf Hitler Uunona ha acquisito suo malgrado una certa popolarità a livello internazionale nel corso delle ultime settimane per via di un nome che non può che destare curiosità e stupore.

La Namibia, per via del suo passato coloniale, presenta ancora dei toponimi in tedesco, una lingua che è ancora parlata da una parte della popolazione locale.