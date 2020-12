Conferenza di Monaco sulla sicurezza, rimandata a data da destinarsi l'edizione 2021

Appuntamento fisso della politica internazionale dal 1962, quest'anno la Conferenza di Monaco non si terrà a causa del coronavirus.

L'edizione 2021 della Conferenza sulla per la Sicurezza di Monaco (MSC ), che avrebbe dovuto tenersi tra il 19 e il 21 di febbraio, non si svolgerà come da programma a causa della situazione epidemiologica legata alla pandemia di Covid-19.

A riferirlo, in un comunicato ufficiale, è il presidente della MSC Wolfgang Ischinger, il quale ha chiarito che un'altra data per il suo svolgimento sarà identificata nelle prossime settimane.

"Il prosieguo della pandemia non ci dà la possibilità di tenere, come previsto in precedenza, la MSC tra il 19 e il 21 febbraio 2021. Continueremo a lavorare con i nostri partner, al fine di individuare al più presto una data per la MSC 2021", si legge nella nota.

La Conferenza di Monaco

La Conferenza sulla sicurezza globale di Monaco è un summit internazionale annuale che si tiene nell'omonima città bavarese sin dal 1962. Fino al 1963, la sua definizione era quella di Conferenza per le questioni militari (in tedesco Wherkundetagung) e si teneva sotto l'egida dell'Unione cristiano-sociale.

Dal 1998 l'intero evento è sostenuto e finanziato direttamente dal governo tedesco con sede a Berlino.