Covid-19, Russia: 2.541.199 contagi (+26.190), 44.718 decessi (+559), 2.007.792 guarigioni (+26.266)

In Russia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 26.190 nuovi casi di contagio da coronavirus. Il numero dei guariti certificati ha superato i due milioni.

Ieri i nuovi contagi in Russia sono stati 26.190, dato stabile rispetto al bollettino precedente che contava 26.097 casi. Il totale dei contagi accertati in Russia da inizio pandemia viene ora aggiornato a 2.541.199, ha comunicato alla stampa stamane a Mosca il Centro per la lotta al coronavirus della Federazione.

Il totale dei contagi accertati nella Federazione sale a 2.541.199, il tasso di incremento giornaliero è all’1% netto.

Nelle ultime ventiquattro ore vi sono stati 559 decessi per causa o concausa COVID-19. Il totale dei decessi da inizio crisi viene aggiornato a 44.718.

Le guarigioni certificate ieri sono state 26.266. Il totale dei guariti accertati in tutto il Paese dall’inizio della diffusione del virus ha superato i due milioni. Per l’esattezza 2.007.792.

La sostanziale parità tra nuovi contagi e nuovi guariti rende la curva dei casi attivi stabile. Sono attualmente 488.689 i casi sotto osservazione al momento, dei quali, 148.498 a Mosca. Ieri la capitale ha registrato 75 decessi connessi al COVID-19 e 5.145 nuovi casi di contagio (5.232 il bollettino precedente). In tutto la città da inizio crisi ha registrato 665.218 casi e avuto 9.571 decessi.

Nella giornata di ieri nessuna delle 85 suddivisioni amministrative della Federazione non ha registrato nuovi casi. Le regioni meno colpite restano i circondari dell’estremo nord artico dei Nemci e della Ciukotka.

San Pietroburgo la suddivisione più colpita dopo Mosca. Ieri ha registrato 3.761 nuovi casi e 83 decessi, superando Mosca. In totale la ‘capitale del Nord’ da inizio crisi ha registrato oltre 6mila decessi (6.030) e 159.389 contagi. I casi attivi sono 63.469.