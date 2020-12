Johnson & Johnson e Pfizer avvertono: sconsigliato assumere due vaccini anti-COVID diversi

La doppia vaccinazione con diversi farmaci contro il coronavirus è sconsigliata, non aiuterà a combattere l'infezione in modo più efficace. Lo ha affermato il vicepresidente del Comitato esecutivo e Chief scientific officer di Johnson & Johnson, Paul Stoffels.

"La doppia vaccinazione non aiuta. Assumere una dose extra non garantisce ulteriore protezione. Non è noto quanto sia sicura, di conseguenza non è raccomandata", ha dichiarato Stoffels in un briefing online della Federazione internazionale delle aziende e associazioni farmaceutiche (IFPMA).

Alla stessa posizione si attinge Albert Bourla, presidente e amministratore delegato della Pfizer. Bourla ha sottolineato che non è stato effettuato nessun studio sulla doppia vaccinazione.

"Non penso che gli enti statali lo raccomanderanno o autorizzeranno questo", ha affermato il ceo della Pfizer.

In precedenza la compagnia americana Pfizer e il suo partner tedesco BioNTech avevano riferito di aver concluso i test del vaccino contro il coronavirus. Il farmaco mostra un'efficacia superiore al 94%, hanno affermato gli sviluppatori. L'utilizzo del vaccino Pfizer-BioNTech è stato autorizzato nella Gran Bretagna.