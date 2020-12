Champions League, PSG-İstanbul Basaksehir interrotta per un episodio di razzismo

Il delegato della partita ha cercato di convincere i giocatori a tornare in campo, ma le trattative non hanno avuto successo. La partita è stata interrotta al 10' minuto, i giocatori sono scesi in campo ma poi sono usciti. Al momento non è stato ripreso il gioco.

Secondo alcune ricostruzioni operate dai media, l'arbitro Sebastian Coltescu avrebbe chiamato "negro" Pierre Webo, assistente del ct della squadra turca Okan Buruk.

Dopodiché, l'attaccante dell' “Istanbul” Demba Ba è corso dall'arbitro di riserva ed ha espresso violentemente la sua insoddisfazione. Anche i giocatori del PSG hanno lasciato il campo.

Come riportato da Get French Football News, la partita verrà fatta iniziare alle 22.00. Il quarto uomo sarà sostituito dall' arbitro addetto al sistema VAR.