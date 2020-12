Organizzazioni ebraiche chiedono alla Svezia di reagire con più forza a razzismo e antisemitismo

Membri di alto profilo di diverse organizzazioni ebraiche hanno posto l’attenzione sul fatto che il numero di crimini ispirati dall'odio in Svezia è in aumento e che le organizzazioni razziste e naziste sono sempre più attive.

I rappresentanti di diverse organizzazioni ebraiche hanno chiesto alla nazione scandinava di agire con più forza contro il razzismo e l'antisemitismo e di vietare l'organizzazione di gruppi correlati.

In un pezzo di opinione pubblicato da Svenska Dagbladet, i rappresentanti del Congresso ebraico mondiale, del Consiglio centrale ebraico di Svezia e del Consiglio centrale delle Congregazioni ebraiche in Finlandia, hanno invitato la Svezia ad agire duramente nei confronti dei razzisti che rappresentano una pericolosa minaccia sia per gli ebrei che per i rifugiati.

“Negli ultimi anni, le organizzazioni razziste e naziste sono diventate sempre più attive. Il numero di crimini d'odio denunciati è in aumento, più attività vengono svolte da queste organizzazioni in tutta la Svezia e la propaganda razzista sta diventando sempre più comune su Internet", hanno scritto i rappresentanti delle organizzazioni ebraiche.

Gli autori insistono sul fatto che tali gruppi dovrebbero essere banditi poiché rappresentano una minaccia per la democrazia e sarebbe necessario impedire loro di organizzarsi, diffondere informazioni o manifestare per le strade del Paese.

"Quando un gruppo minaccia seriamente la democrazia, è della massima importanza che la società democratica agisca con vigore", hanno scritto, riferendosi alla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ICERD), che richiede ai firmatari di vietare tali organizzazioni.

L'esempio della Finlandia

I rappresentanti ebrei hanno invitato la Svezia a seguire l'esempio della Finlandia e in particolare vietare il Movimento di resistenza nordico pan-scandinavo (NMR). La Finlandia ha messo fuori legge l'organizzazione nel 2019 e ha confermato il divieto nel 2020, mentre molti ne hanno messo in dubbio l'efficacia poiché i suoi membri potrebbero scegliere di organizzarsi sotto una bandiera diversa.

Nell'appello, l'NMR è stato accusato di diffondere "classici miti antisemiti" che incolpano gli ebrei di genocidio, piani per il dominio del mondo, perversione sessuale e bramosie di sangue.

"Lo stesso tipo di idee antisemite che più di 70 anni fa portarono all'Olocausto e all'assassinio di sei milioni di ebrei", si legge nella lettera.

L'NMR è stato anche descritto come pericoloso per i rifugiati e per i membri della comunità LGBT, poiché entrambi presumibilmente hanno subito attacchi basati sull'odio.

“L'NMR è un'organizzazione nazista, razzista e pro-violenza che rappresenta una minaccia per la nostra democrazia aperta. La semplice presenza del gruppo nello spazio pubblico porta a preoccupazioni per incidenti e violenze psicologiche e fisiche contro gli individui", ha concluso la lettera.

Il movimento NMR

L'NMR è un movimento pan-nordico con radici in Svezia che cerca di creare uno Stato nordico non democratico unificato. Dalla sua fondazione alla fine degli anni '90, si è diffuso nella vicina Finlandia, Norvegia, Danimarca e persino Islanda. Secondo quanto riferito, i suoi membri hanno scontato pene detentive per crimini come rapine, aggressioni, omicidio colposo e attività paramilitari che includono il possesso illegale di armi da fuoco. Giustificando il divieto, il ministero dell'Interno finlandese ha definito l'organizzazione un "movimento rivoluzionario e militante il cui obiettivo è creare uno Stato nazionalsocialista".