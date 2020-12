Covid-19, Angela Merkel vuole lockdown più duro a Natale

L'ipotesi è quella di una chiusura delle attività commerciali in Germania considerate non indispensabili dal 27 dicembre al 3 o al 10 di gennaio.

La cancelliera tedesca Angela Merkel starebbe pensando a mettere in atto un lockdown più duro per fronteggiare la forte, seconda ondata di casi di Covid-19 che sta affliggendo il Paese in questo periodo.

Tra le ipotesi al vaglio del governo, ci sarebbero quella di vacanze di Natale più lunghe e anche negozi chiusi subito dopo il 27 dicembre.

L'indiscrezione è stata lanciata dalla Bild, secondo la quale dal 27 al 3 o al 10 gennaio la maggior parte delle attività commerciali verrebbero chiuse, ad eccezione dei supermercati.

Il Covid-19 in Germania

Fino ad ora sono 1,2 milioni i casi di Covid-19 registrati in Germania, una cifra per la maggior parte maturata nel corso della seconda ondata pandemica.

I dati dell'Istituto Robert Koch di Berlino parlano poi di circa 900.000 guariti complessivi, a fronte di poco meno di 20.000 decessi per causa o concausa di coronavirus.