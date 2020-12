La figlia di Steve Jobs condivide su Instagram il debutto da modella

La 22enne ha posato per la nuova campagna pubblicitaria per le feste di Glossier, mentre le sue foto precedenti sui social mostravano principalmente la sua vita quotidiana personale, compresi i ritrovi con gli amici e le passeggiate a cavallo.

La figlia più giovane del compianto amministratore delegato della Apple Steve Jobs, Eve Jobs, ha pubblicato le sue prime foto da modella su Instagram, ottenendo quasi 8.500 like.

Una delle foto mostra Eve sdraiata in un bagnoschiuma mentre applica il lucidalabbra corallo di Glossier e indossa bende nere sugli occhi, mentre nell'altra foto tiene un bicchiere di vino vicino alle labbra. Indossa un trucco minimo ed è probabilmente nuda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eve Jobs (@evecjobs)

Al di fuori dei social, la figlia di Jobs è stata attiva sia in ambito accademico che sportivo, essendo una professionista dell'equitazione, in particolare del salto ad ostacoli, e mostrando risultati impressionanti rispetto ad altri giovani cavalieri della sua età. Secondo lo US Equestrian, ha sviluppato una passione per l'equitazione all'età di sei anni e si è fatta strada per diventare una delle migliori "amazzoni" under 25 al mondo.

Eve Jobs è anche una studentessa alla Stanford University, dove si sono conosciuti i suoi genitori.