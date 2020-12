Netflix non aggiungerà il disclaimer 'Fiction' a 'The Crown'

Netflix ha rifiutato di classificare 'The Crown' come un'opera di finzione dopo che Oliver Dowden, il Segretario alla Cultura britannico, ha suggerito che la piattaforma debba aggiungere un disclaimer alla serie sulla scia dell'introduzione di personaggi storicamente sensibili come il Primo Ministro Margaret Thatcher e la defunta Principessa del Galles, Diana, la cui morte in un incidente d'auto nel 1997 ha dato adito a teorie del complotto.

"Abbiamo sempre presentato 'The Crown' come un dramma e abbiamo piena fiducia che i nostri membri comprendano che si tratta di un'opera di finzione ampiamente basata su eventi storici. Di conseguenza, non abbiamo in programma - e non vediamo la necessità - di aggiungere una dichiarazione di non responsabilità", ha affermato in una nota la piattaforma.

Alcuni elementi della serie, in particolare quelli riguardanti il famigerato triangolo amoroso che coinvolse il Principe Carlo, la Principessa Diana e la Duchessa di Cornovaglia Camilla Parker-Bowles, hanno suscitato reazioni estremamente forti sui social media.

Nel tentativo di dimostrare che 'The Crown' è ampiamente basato su eventi storici, Netflix ha anche condiviso un video speciale intitolato 'Diana in her own words' ('Diana con le sue stesse parole'), in cui la Principessa del Galles racconta la propria storia e il coinvolgimento di Camilla nella sua vita coniugale con il principe Carlo.

The documentary DIANA: IN HER OWN WORDS answers much of what you’re asking pic.twitter.com/85gFfVir7h — NetflixFilm (@NetflixFilm) December 1, 2020

​Peter Morgan, il creatore di 'The Crown', ne ha difeso la trama definendola accurata e fedele.