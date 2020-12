Ricco in una notte, rinviene diamante mentre setaccia il terreno

Per Lakhan Yadav, il giorno in cui la sua vita è cambiata a novembre, è iniziato come qualsiasi altro giorno con lui, impegnato a scavare un terreno di 100 piedi quadrati che aveva preso in affitto per soli $2,71 (INR 200). Non sapeva che appena sotto la superficie c’era qualcosa che lo avrebbe cambiato trasformandolo da contadino a milionario.

Ha scavato e rinvenuto una pietra che sembrava molto diversa da quelle a cui era abituato. Quando l’ha portata all'ufficiale distrettuale dei diamanti per scoprire cosa fosse, non riusciva a credere che fosse un diamante da 14,98 carati!

Secondo una notizia dell'Indian daily Times Of India, Yadav ha detto che non dimenticherà mai il momento in cui ha raccolto una manciata di terra, pietre e ciottoli e ne ha trovato uno che appariva diverso. Una superficie lucente è emersa proprio quando ha rimosso la polvere e l'ha strofinata.

“Ha cambiato la mia vita", ha detto al giornale.

Sabato scorso, il diamante da 14,98 carati è stato messo all'asta per 6.060.000 di INR (circa 81.333,66 USD).

Yadav, uno degli agricoltori che è stato sfrattato dal Panna National Park a Bhopal quando il villaggio è stato rimosso, ha comprato una moto con quel denaro. Ha in programma di conservare il resto in un conto di deposito in una banca per garantire l'educazione dei suoi quattro figli.

"Non sono una persona istruita e metterò i soldi in un conto di deposito a reddito fisso per garantire ai miei quattro figli una buona istruzione", ha detto.

Ha intenzione di tornare al campo e continuare a scavare per trovarne degli altri.

"Spero di ottenere un altro diamante. Lavorerò su di esso per qualche altro mese e spero di ottenere il rinnovo del Contratto di locazione," ha detto.