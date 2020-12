Tribunale di Istanbul rimette in libertà giornalisti russi di NTV e verranno espulsi

Una fonte turca a conoscenza della situazione ha riferito che i giornalisti russi di NTV, arrestati in precedenza dalle forze di sicurezza turche mentre erano impegnati nelle riprese di un reportage relativo alla produzione di droni, sono stati rimessi in libertà.

"Il tribunale di Istanbul ha deciso di rimettere in libertà i giornalisti russi, che verranno espulsi dalla Turchia", ha detto la fonte.

L'emittente NTV ha fatto sapere a sua volta di aspettarsi che i giornalisti saranno espulsi "nel prossimo futuro".

All'inizio della giornata una fonte aveva sostenuto che i giornalisti potevano essere incriminati per spionaggio per le registrazioni non autorizzate vicino alle strutture di un'azienda che si occupa della produzione di droni da combattimento.

La questione della liberazione dei giornalisti russi dalla detenzione in Turchia è stato risolto attraverso i canali diplomatici, ha affermato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

"La questione è stata risolta attraverso i canali diplomatici", ha detto Peskov, quando gli è stato chiesto se il presidente fosse intervenuto per agevolare il rilascio dei giornalisti.

Peskov ha detto che il Cremlino sperava di trovare una soluzione mediante il dialogo per la liberazione dei giornalisti.