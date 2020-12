Venezuela, Maduro annuncia vittoria socialisti: 67,6% del Parlamento alla maggioranza

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro si è congratulato con il socialista Simon Bolivar del Gran Polo Patriótico, per la vittoria nelle elezioni parlamentari e ha annunciato un cambiamento nel lavoro e nella ripresa economica del paese.

Il Gran Polo Patriótico (coalizione di partiti che sostengono il presidente Nicolás Maduro) ha ottenuto la maggioranza in Parlamento con il 67,6% dei voti, seguito dall'alleanza dell'opposizione con il 17,95%, lo ha annunciato il Consiglio elettorale nazionale (CNE).

"Per alleanza del grande polo patriottico 3.558.320 di voti per una percentuale del 67,6%; l'Alleanza ad [azione Democratica] Copei, cambiamento, AP [avanzamento progressivo] 944.665 per un 17,95%", ha riferito il presidente del CNE, Indira Alfonzo.

L'alleanza VU/PV/VPA ha ottenuto 220.502 per il 4,19%; il Partito Comunista del Venezuela (PCV) 143.917, 2,73%; e altri partiti 357.609, 6,79%.

I parlamentari hanno avuto un totale di 5.264.104 voti, per una partecipazione al voto elettorale del 31%.

I risultati pubblicati rappresentano l'82,35% della trasmissione dello spoglio.

Sulle posizioni nominali corrispondenti alle 87 circoscrizioni, Alfonzo ha indicato che 81 hanno una tendenza stabile e nessuna possibilità di cambiamento nei loro risultati finali.

Delle 48 liste, ha riferito che 26 presentano una tendenza stabile e nessuna possibilità di cambiamento.

Nei seggi nominali, il Gran Polo Patriótico ha ottenuto il 43,75%; il partito di opposizione Acción Democrática il 4,17% e El Cambio il 2,08%.

La reazione di Maduro

Nicolás Maduro si è congratulato per la vittoria del Gran Polo Patriótico e per l’ottenimento della maggioranza in Parlamento nelle elezioni legislative.

"Congratulazioni al Gran Polo Patriótico nella sua perfetta unione, al Partito Socialista Unito del Venezuela, a tutte le persone che hanno affrontato la pandemia, superando le difficoltà del carburante, delle sanzioni, uscite per scegliere la loro Assemblea Nazionale, abbiamo una nuova Assemblea Nazionale", ha detto Maduro attraverso il canale televisivo di Stato Venezuelano.

Il presidente ha descritto il voto come una grande vittoria per la democrazia e la Costituzione.

"Sappiamo vincere e perdere, e oggi spetta a tutto il Venezuela vincere con un nuovo Parlamento... C'è un cambiamento, positivo, un cambiamento virtuoso del lavoro. Stiamo andando verso una ripresa del paese, dell'economia, stiamo superando il blocco", ha detto Maduro in una conferenza trasmessa dal canale VTV.