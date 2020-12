Elon Musk decide di trasferirsi dalla California?

Quest'anno Elon Musk, impegnato in varie diatribe con i legislatori statali per via delle restrizioni relative al COVID-19, ha messo in vendita le sue case in California. Nello stesso tempo l'uomo d'affari ha ampliato le sue operazioni in Texas e si è avvicinato al governatore dello Stato, Greg Abbott, come riporta citando fonti il canale televisivo CNBC.

Ora alcuni dei suoi più cari amici e collaboratori, che hanno chiesto di rimanere anonimi, affermano che l'imprenditore gli ha fatto sapere che intende trasferirsi proprio in Texas.

Fonti del canale affermano che Musk trascorre la maggior parte del suo tempo tra la città di Austin, dove operano Tesla e The Boring Company, e quella costiera di Boca Chica, dove si trova la società di servizi di trasporto spaziale e di produzione aerospaziale SpaceX, che ha iniziato ad operare in Texas nel 2003.

Grazie a questo suo tweet, si può vedere che Musk si reca spesso in Texas, dove si trova il sito di lancio e test di SpaceX, noto come Starship Production Complex.

SN 5 & 6 at Starship Production Complex in Texas pic.twitter.com/8BVRD5VdU7 — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2020

​Attualmente la residenza dell'imprenditore è Los Angeles. Sempre secondo CNBC Musk avrebbe potuto prendere la decisione di trasferirsi a causa di un'elevata imposta sul reddito in California e il suo trasferimento in Texas potrebbe aiutarlo a risparmiare un miliardo di dollari.

Nel novembre 2020 Elon Musk è diventato il secondo uomo più ricco del mondo. All'inizio del 2020 occupava il 35° posto nell'elenco delle persone più ricche del mondo compilato da Bloomberg, arrivando in così poco tempo a superare le fortune di Mark Zuckerberg e Bill Gates.