Germania, a Dusseldorf proteste contro le misure anti-Covid del governo - Diretta

Sputnik vi dà il benvenuto per sintonizzarvi sulla nostra diretta in streaming da Dusseldorf, in Germania, dove i manifestanti si riversano nelle strade per esprimere la loro opposizione alle misure più rigide varate dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Lo stesso giorno è prevista anche un contro-manifestazione a sostegno delle misure draconiane anti-contagio.

La Germania ha imposto un lockdown parziale a novembre per frenare la diffusione del Covid, successivamente prorogato fino al 10 gennaio.

I tedeschi, in disaccordo con le misure, sono scesi nelle strade di tutto il Paese per proteste pacificamente, tuttavia sono stati segnalati scontri con la polizia in diverse occasioni, che hanno costretto le forze dell'ordine a condurre arresti e ricorrere all'uso di cannoni ad acqua per disperdere la folla.

Segui la diretta di Sputnik: