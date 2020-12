Dopo colloqui con Putin volontario italiano incontra autorità di Krasnoyarsk per cittadinanza russa

I dirigenti della Direzione centrale del ministero degli Interni per il territorio di Krasnoyarsk hanno incontrato il volontario italiano Valerio Zanetti, al quale il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di risolvere la questione dell'ottenimento della cittadinanza russa, riporta il sito web dell'ufficio pubblico.

In precedenza il volontario italiano Valerio Zanetti, che vive a Krasnoyarsk da otto anni, durante una videoconferenza tra Putin ed i volontari e finalisti del concorso "Volontario di Russia 2020", ha detto di sognare di diventare cittadino russo, sottolineando che è "una sottile allusione". All'osservazione di Valerio che il suo "cuore è qui" in Russia, il presidente ha osservato che il "passaporto russo, ovviamente, dovrebbe essere vicino al cuore", promettendo di risolvere la questione.

"A Krasnoyarsk si è svolto l'incontro tra i dirigenti del dipartimento di questioni migratorie regionale con Valerio Zanetti, che, durante una conversazione con il presidente russo Vladimir Putin, aveva chiesto la cittadinanza russa. Valerio vive da otto anni nel territorio di Krasnoyarsk. Ha insegnato lingue straniere per diversi anni in una università della città capoluogo siberiana. Partecipa attivamente alle attività di volontariato", - ha dichiarato la portavoce del ministero degli Interni Irina Volk.

Durante la videoconferenza, così si era espresso il capo di Stato russo, commentando la richiesta di ottenere la cittadinanza russa di Valerio.

"Penso che risolveremo la questione con piacere. Abbiamo ottimi rapporti con l'Italia, con la vostra patria. E, tra l'altro, durante la pandemia, siamo costantemente in contatto con il Presidente del Consiglio, ci scambiamo non solo informazioni, ma ci sosteniamo a vicenda. Ci sono legami storici molto profondi tra Italia e Russia", ha detto il presidente, consigliando a Valerio di visitare altre città del Paese nel tempo libero e vedere" quale traccia hanno lasciato gli italiani nella cultura russa, a cominciare dal Cremlino di Mosca".

A Valerio Zanetti è stata illustrata la procedura per l'ottenimento della cittadinanza russa e l'elenco dei documenti richiesti. Il volontario ha promesso di presentare tutti i documenti nel prossimo futuro, dopodiché la domanda per l'ottenimento della cittadinanza russa verrà presa in considerazione nella tempistica più breve possibile.