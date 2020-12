Morto l'ex presidente dell'Uruguay Tabaré Vazquez

"Oggi alle 3 (orario locale), mentre riposava a casa, in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici, a causa della sua malattia, Tabaré è morto", ha twittato il figlio dell'ex presidente Alvaro Vazquez.

Hoy, a la hora 3.00, mientras descansaba en su hogar, acompañado de algunos familiares y amigos, por causa de su enfermedad, falleció Tabaré. En nombre de la familia, queremos agradecer a todos los uruguayos el cariño recibido por él a lo largo de tantos años. pic.twitter.com/Osc3xzeP0y — Alvaro Vázquez D (@AlvaroVazquezD) December 6, 2020

Secondo il quotidiano uruguaiano El País, la famiglia non terrà una cerimonia funebre pubblica per l'addio all'ex presidente in virtù dei protocolli di prevenzione contro il Covid.

"I suoi figli e nipoti lo saluteranno in una cerimonia riservata".​

Il 20 agosto 2019 Vazquez aveva annunciato che i medici gli avevano diagnosticato una massa tumorale maligna nel polmone destro.

Due giorni dopo l'allora presidente uruguaiano era stato ricoverato in un ospedale della capitale per sottoporsi ad ulteriori esami che hanno confermato la presenza di un cancro.

"La scienza permette al cancro di essere una delle malattie più curate", aveva detto Vazquez ad ottobre dopo aver espresso il desiderio "di poter indossare la fascia presidenziale al prossimo capo di Stato".

Tabaré Vazquez è stato capo di Stato dell'Uruguay dal 1º marzo 2005 al 1º marzo 2010 per un primo mandato e dal 1º marzo 2015 al 1º marzo 2020 per il secondo. Ironia della sorte era stato un medico oncologo e radioterapeuta.