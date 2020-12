Nuovo record di contagi di coronavirus in Russia

Il numero di nuovi casi di infezione del coronavirus SARS-CoV-2 nelle ultime ventiquattro ore in Russia ha superato quota 29mila, fermandosi a 29.039.

Il numero di nuovi casi di Covid-19 in Russia ha superato quota 29mila, fermandosi a 29.039, nuovo picco di contagi. Complessivamente i casi di Covid registrati in Russia dall'inizio dell'epidemia sono stati 2.460.770, ha riferito il centro operativo in lotta contro la diffusione del coronavirus.

Il giorno prima era stato riferito che l'aumento giornaliero dei casi rilevati nella Federazione Russa era stato pari a 28.782.

"Nelle ultime 24 ore in Russia, ci sono stati 29.039 casi confermati della nuova infezione da coronavirus (Covid-19) in 85 regioni, di cui 6.065 (20,9%) rilevati attivamente senza manifestazioni cliniche (asintomatici - ndr)", si legge nel comunicato.

Il tasso di crescita è stato pari all'1,2%.

Allo stesso tempo è stato comunicato che le vittime del coronavirus nell'ultimo giorno sono state 457, 51 in meno di ieri. In Russia dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso 43.141 persone.

A 21.342 persone invece è stata confermata la guarigione dal Covid. Complessivamente in Russia 1.937.738 persone sono guarite dall'infezione del coronavirus.

Ricordiamo che ieri a Mosca ha preso il via la vaccinazione contro il Covid con il vaccino di produzione nazionale Sputnik V, sviluppato dal Centro di ricerca Gamaleya.