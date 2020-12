Inventrice e scienziata: la 15enne Gitanjali Rao è la prima "Kid of the year" in copertina sul Time

La giovanissima americana del Colorado, di origini indiane, ha un motto semplice tanto quanto diretto, indice della sua modestia: "if I can do it, anybody can do it".

La prestigiosa rivista Time ha rivelato il suo primo Kid of the Year: è una scienziata e inventrice americana 15enne di nome Gitanjali Rao. Residente nel Colorado e di origini indiane, apparirà sulla copertina della rivista il 14 dicembre per aver sviluppato una app per smartphone e pc chiamata "Kindly", che utilizza la tecnologia dell'intelligenza artificiale per identificare atti di cyberbullismo.

Introducing the first-ever Kid of the Year, Gitanjali Rao https://t.co/Hvgu3GLoNs pic.twitter.com/4zORbRiGMU — TIME (@TIME) December 3, 2020

​"È un servizio chiamato Kindly, ci sono una app e un'estensione per Chrome, in grado di rilevare il cyberbullismo in una fase iniziale basandosi sulla tecnologia dell'intelligenza artificiale", ha detto Rao in un'intervista con l'attrice Angelina Jolie per il Time.

"Ho iniziato a codificare alcune parole che potrebbero essere considerate bullismo, quindi il mio motore ha preso quelle parole e ha identificato parole simili. Digiti una parola o una frase, e il programma è in grado di capire se si tratta di bullismo e ti dà la possibilità di modificarla o inviarla come è", ha spiegato.

Inoltre, nonostante la sua giovanissima età, è riuscita a sviluppare diverse nuove applicazioni tecnologiche, ad esempio un dispositivo per individuare il tasso di inquinamento nell'acqua potabile.

Gitanjali Rao ha dichiarato inoltre di essere pronta a fare da esempio per altri giovani per "risolvere i problemi del mondo".

Lo scorso anno toccò a Greta Thunberg, la giovanissima studentessa svedese paladina della causa ambientalista, ad essere la prima persona sotto i 25 anni a ricevere questo riconoscimento. Quest’anno la redazione del Time ha deciso di introdurre una nuova categoria, "Kid of the year", in modo da seguire più da vicino "i leader emergenti delle giovani generazioni americane".