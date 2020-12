Iran, Mohsen Fakhrizadeh avvertito di non viaggiare il giorno dell'assassinio, dicono i figli

Mentre il mondo aspetta con il fiato sospeso per vedere come l'Iran risponderà all'uccisione del suo principale scienziato nucleare, fonti forniscono resoconti alquanto contrastanti su come Fakhrizadeh sia stato effettivamente ucciso. I suoi figli stanno ora fornendo alcune risposte a questa domanda.

I figli dello scienziato nucleare iraniano, Mohsen Fakhrizadeh, hanno rivelato ulteriori informazioni sull'uccisione del padre.

I due figli hanno detto in un'intervista ai media iraniani, che il loro padre è stato colpito da quattro a cinque volte e che il suo assassinio "è stato davvero come una guerra".

I due hanno anche affermato che la moglie di Fakhrizadeh - probabilmente la loro madre - era seduta accanto al capo del fisico nucleare quando i proiettili sono stati sparati contro di lui, che sedeva alla guida della sua auto, ma che lei non è stata colpita.

Il New York Times in un precedente articolo aveva scritto che la moglie di Fakhrizadeh era stata ferita da alcune schegge durante l'attacco.

Secondo la loro testimonianza, i due figli non erano con il padre quando è stato ucciso da assassini sconosciuti.

"Mio padre è stato colpito quattro, cinque volte da colpi di arma da fuoco", dice uno dei figli nell'intervista.

I figli, i cui nomi non sono stati resi noti, hanno detto che Fakhrizadeh era stato ammonito dalla sua squadra di sicurezza di non viaggiare il giorno in cui è avvenuto l'assassinio. Tuttavia, hanno detto, che loro padre ha deciso di uscire per un incontro programmato indipendentemente dagli avvertimenti.

Fakhrizadeh è stato ucciso la scorsa settimana da uomini armati in un audace raid ad Absard, una città vicino a Teheran. Stava guidando su una strada rurale in un convoglio di tre veicoli blindati quando un camion è stato fatto esplodere a lato della strada vicino al suo veicolo. Dopo di che, uomini armati sono usciti allo scoperto e hanno sparato sulla sua auto, uccidendolo. Fakhrizadeh è l'ultimo di una lunga serie di scienziati nucleari iraniani ad essere assassinato negli ultimi anni. Dopo l'omicidio, l'Iran ha prontamente accusato Israele di aver eseguito l'assassinio con il benestare degli Stati Uniti.

Fakhrizadeh era già stato pubblicamente nominato dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nel 2018 come direttore del presunto programma di armi nucleari segreto dell'Iran.

"Ricordate questo nome, Fakhrizadeh", aveva detto il leader israeliano dopo aver rivelato una scorta di materiale sul programma nucleare iraniano che Netanyahu sostiene essere stato prelevato da agenti israeliani da un magazzino di Teheran.