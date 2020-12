Indicati i pericoli del consumo di patate

Un utente di WeChat ha parlato delle sostanze nocive nelle patate che possono far male al nostro organismo.

Dunque gli alcaloidi che si accumulano durante la germinazione nelle patate sono controindicati per le donne in gravidanza, poiché possono causare problemi nello sviluppo del feto. Inoltre la quantità di patate consumate dovrebbe essere monitorata per le persone con glicemia alta.

Per chi ha problemi ai reni il consumo eccessivo di questo alimento è pericoloso per il contenuto di potassio, che mette sotto stress questo organo.

L'utente ha inoltre fatto un appello per smettere di mangiare le patate con macchie verdi sulla buccia.

"Il motivo è l'alto contenuto di solanina. L'accumulo di questa sostanza nell'organismo ha un effetto negativo sulla salute".

L'autore ha raccomandato durante la cottura di cuocere al massimo le patate, perché in caso contrario rimarrà una grande quantità di sostanze nocive che andremo ad assimilare.