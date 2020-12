Anthony Fauci disposto a farsi vaccinare pubblicamente contro il Covid

L'immunologo statunitense Anthony Fauci, direttore dell'istituto nazionale di Allergia e Malattie Infettive (National Institute of Allergy and Infectious Diseases - ndr), ha affermato che si sarebbe vaccinato pubblicamente contro il coronavirus per cercare di convincere la gente a fare lo stesso.

In precedenza tre ex presidenti statunitensi - Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama - avevano annunciato di voler vaccinarsi pubblicamente contro il Covid-19. Intendono farlo per fugare possibili timori e paure sul vaccino.

In un'intervista durante una trasmissione sulla CBS, Fauci ha detto che lui, come gli ex presidenti degli Stati Uniti, si vaccinerà davanti le telecamere.

"Non appena verrà il mio turno... e spero che sia presto", ha risposto alla domanda del giornalista su quando si sarebbe vaccinato.

Ieri in un'intervista con MSNBC lo stesso Fauci aveva detto che non avrebbe esitato un secondo quando gli sarebbe stato offerto il vaccino contro il coronavirus.

Tuttavia lo stesso Fauci aveva criticato le autorità britanniche per l'approvazione anticipata del vaccino sviluppato dalla società statunitense Pfizer-BioNTech.

In precedenza Joe Biden, futuro presidente degli Stati Uniti in base ai risultati elettorali, aveva analogamente affermato di essere pronto a farsi vaccinare pubblicamente contro il coronavirus quando il vaccino verrà dichiarato sicuro e sarà disponibile.