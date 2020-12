Tre uomini armati tentano di entrare in Russia dall’Ucraina – uno ucciso in scontro a fuoco

Tre persone armate non identificate hanno tentato di farsi strada con la forza attraverso il confine dall'Ucraina alla Russia, uno di loro è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti delle forze dell'ordine, ha riferito oggi il Servizio di sicurezza federale russo (FSB).

"Un distaccamento di frontiera ha soppresso il 4 dicembre, nel territorio controllato dalla direzione del confine dell'FSB per le regioni di Belgorod e Voronezh, un tentativo da parte di tre persone armate non identificate di entrare in Russia dall'Ucraina attraverso una violazione del confine", ha detto l'FSB in un comunicato stampa.

I trasgressori hanno offerto resistenza armata alle forze dell'ordine che hanno tentato di trattenerli, continua il comunicato stampa.

L'FSB ha aggiunto che uno di loro ha subito una ferita mortale nel fuoco di risposta, altri due sono fuggiti in territorio ucraino.

Il servizio di sicurezza non ha ancora fornito altri dettagli dell'incidente, ma ha aggiunto che è in corso un'indagine.