In Turchia arrestati dalla polizia giornalisti del canale russo NTV

"La mattina del 3 dicembre il conduttore Alexey Petrushko e il cameraman Ivan Malyshkin hanno informato la redazione del loro arresto da parte della polizia nei sobborghi di Istanbul. Dopodichè i contatti con loro si sono interrotti. Alle 21 dell'orario di Mosca del 3 dicembre Alexey Petrushko è riuscito a inviare un breve sms 'per qualche ragione ci tengono ancora in stato di fermo'. Non si sono più messi in contatto e non hanno risposto alle chiamate e ai messaggi in arrivo", segnala l'ufficio stampa del canale.

La direzione di NTV, ha aggiunto l'ufficio stampa, è in stretto contatto con il ministero degli Esteri russo e il Consolato Generale russo in Turchia, che stanno compiendo sforzi significativi per chiarire la situazione e mettersi in contatto con i cittadini russi.

La notizia del fermo dei collaboratori di NTV ad Istanbul è stata confermata dal ministero degli Esteri russo con un tweet, in cui si rileva l'impegno dell'Ambasciata russa e del Consolato russo nella città del Bosforo per chiarire la situazione, così come si auspica nella collaborazione del dicastero diplomatico turco.

❗️ 3 декабря в Стамбуле перестали выходить на связь журналисты программы @ntvru "Центральное телевидение" А.Петрушко и И.Малышкин. @RusEmbTurkey и @rusya_istanbul проясняют информацию об их возможном задержании.



Надеемся на оперативное содействие турецкой стороны @MFATurkey. pic.twitter.com/pi7G4ix68e — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 4, 2020

​Il Consolato Generale di Istanbul si occupa della questione. Ma finora dalla missione diplomatica hanno fatto sapere che non sono in grado di fornire informazioni dettagliate sulla vicenda.

AGGIORNAMENTO:

Secondo le informazioni ricevute da Sputnik da fonti nel ministero degli Esteri turco, i corrispondenti del canale NTV sarebbero stati ripresi da un sistema di videosorveglianza durante registrazioni non autorizzate in punti strategici di Istanbul. Per questo motivo i giornalisti sono stati arrestati dalle forze di sicurezza turche. Secondo quanto riferito, l'interrogatorio dei giornalisti continua e le loro condizioni fisiche sono buone.