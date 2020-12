Google rivela le nuove funzionalità Android in arrivo per questo inverno

Google, sviluppatore di Android, ha annunciato miglioramenti al sistema operativo per dispositivi mobili già da questo inverno. L'elenco delle novità è pubblicato sul blog ufficiale dell'azienda americana.

Il principale miglioramento riguarda la ‘Emoji Kitchen’, ovvero la ‘cucina delle emoji’, la quale, accedendovi dalla Gboard, cioè la tastiera ufficiale di Google per dispositivi mobili, permetterà agli utenti di “mescolare” tra loro le varie emoticon ottenendo una moltitudine di combinazioni. Fino a 14 mila saranno le combinazioni di emoticon disponibili per gli smartphone basati su Android 6.0 o versioni ancora più recenti del sistema operativo.

In pratica attraverso la Emoji Kitchen si avrà la possibilità appunto di ‘cucinare’ la propria emoticons a piacimento a partire dagli ingredienti base forniti dalla Gboard. Basterà cliccare due differenti emoticons per averne una che è il risultato della combinazione. Per esempio si potrà scegliere il pupazzo di neve e il bacio e si avrà un pupazzo di neve che manda un bacio.

Altra novità anticipata sul portale di Google, sarà la disponibilità della funzione ‘Voice Access’, che attualmente funziona solo su smartphone con Android 11, anche su smartphone con versioni precedenti. La funzione semplificherà il controllo vocale del gadget. Google Maps aggiungerà inoltre una scheda ‘Vai’, che costruirà rapidamente un percorso verso i tuoi luoghi preferiti senza inserire un indirizzo.

Una notevole innovazione nel sistema operativo sarà anche la funzione ‘Nearby Share’, che consentirà di trasferire rapidamente i dati senza una connessione Internet.