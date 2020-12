Ministero Esteri russo: “Repressione dei giornalisti di Sputnik in Lettonia è inaccettabile”

La repressione attuata in Lettonia nei confronti dei giornalisti di lingua russa con il pretesto della violazione delle sanzioni dell'UE è assolutamente inaccettabile, ha affermato in un comunicato il ministero degli Esteri russo.

"Stiamo considerando le azioni aggressive del Servizio di sicurezza statale della Lettonia, intraprese il 3 dicembre contro i dipendenti dell'ufficio Sputnik a Riga e giornalisti di lingua russa, come un esempio lampante di violazione delle basi di una società democratica: la libertà dei media e la libertà di espressione. Vi ricordiamo che i giornalisti sono stati arrestati, interrogati e perquisiti, e sono state presentate accuse penali contro di loro", si legge nel comunicato.

La dichiarazione ha proseguito sottolineando che il riferimento alle presunte violazioni del regime sanzionatorio dell’UE da parte della squadra di Sputnik Latvija sono "categoricamente inaccettabili".

"Il riferimento alla violazione da parte del team Sputnik Latvija del regime di sanzioni dell'UE è categoricamente inaccettabile. Queste restrizioni sono di natura personale, riguardano personalmente il Direttore generale dell'Agenzia internazionale di informazione Rossiya Segodnya, Dmitry Kiselev, e non possono essere applicate a tutti coloro che collaborano con il media", ha sottolineato il ministero.

Secondo la dichiarazione, la repressione non è altro che un'azione punitiva di natura russofobica.

“La questione sarà sollevata al Consiglio dei ministri dell'OSCE. Ci auguriamo inoltre che il nuovo rappresentante dell'OSCE per la libertà dei media non lascerà questi sviluppi senza attenzione e durante il suo ulteriore lavoro dirà alla Lettonia che tali attacchi ai media sono inaccettabili e deve rispettare gli obblighi internazionali per garantire la libertà di parola", ha aggiunto la dichiarazione.

Margarita Simonyan, caporedattrice di Sputnik e RT, ha espresso la speranza che la Russia non lascerà i passi ostili della Lettonia senza risposta.

“I giornalisti che stanno collaborando con noi stanno affrontando accuse penali. Naturalmente, per la collaborazione con noi. Ricerche. Accordi di non divulgazione. Non abbiamo comunicazioni con alcuni di loro. Si spera che la Russia trovi il modo di rispondere ", ha scritto Simonyan nel suo canale Telegram venerdì.

Sputnik ha riferito in precedenza che i dipendenti dei portali Baltnews e Sputnik Latvija erano stati accusati di violazione del regime di sanzioni dell'UE, erano stati perquisiti e gli era stato impedito di lasciare il Paese. Secondo l'agenzia, le accuse sono state avanzate ai sensi dell'articolo 84 del diritto penale lettone, la violazione del regime di sanzioni dell'UE, con una pena che va dalla multa alla reclusione.

Verso la fine del 2019, anche la Sputnik Estonia era stata sottoposta a pressioni dalle autorità del Paese affinché interrompesse le sue operazioni a Tallinn. Le autorità avevano fatto riferimento anche in quel caso alle sanzioni dell'UE imposte a Dmitry Kiselev, capo dell'Agenzia internazionale di informazione Rossiya Segodnya, che include Sputnik Estonia. Il media in sé, tuttavia, non è mai stato compreso in alcuna lista sanzionatoria.