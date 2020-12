Censimento dei droni in Repubblica Ceca, alle strette 50mila proprietari

"Secondo le nuove regole europee per l’utilizzo dei droni, tutti i dispositivi che pesano più di 250 grammi devono essere obbligatoriamente registrati, così come quelli che hanno apparecchiature video a bordo, a prescindere dal loro peso", ha affermato Havlicek.

Il ministro ha specificato che tutti i droni nel periodo della registrazione saranno divisi in tre categorie:

aperti

specializzati

certificati.

Differiranno non solo per il peso, ma anche per lo scopo d'utilizzo e per l'attrezzatura. Prendendo in considerazione ciò, saranno differenti anche i requisiti per i proprietari di droni.

La registrazione sarà avviata nel mezzogiorno del 4 dicembre e durerà fino alla fine del mese. Contemporaneamente inizierà anche l'addestramento dei proprietari-piloti. In seguito ogni utente di questo tipo di aeromobile riceverà un numero di registrazione con il quale potrà indicare tutti i droni che possiede.

I proprietari di droni saranno informati su quali parti della Repubblica saranno autorizzati a utilizzare i loro aeromobili. Si prevede che il loro elenco verrà rivisto su base annua.