Adolf Hitler vince le elezioni in Namibia

Adolf Hitler ha vinto le democratiche elezioni in Namibia con l'85% delle preferenze ed è diventato amministratore distrettuale di Ompundja, nella regione settentrionale dell'Oshana. Non è uno scherzo, ma un caso di omonimia piuttosto sui generis, in un Paese, la Namibia, che come ex colonia tedesca ha una tradizione toponomastica di personaggi legati alla storia della Germania.

Il nome completo del neoeletto è Adolf Hitler Uunona che alla testate tedesca Bild parla della difficoltà di portare questo nome, datogli da suo padre che "probabilmente non ha capito cosa rappresentava Adolf Hitler", chiarisce.

Sua moglie lo chiama Adolf e in pubblico si presenta come Adolf Uunona. Ormai è troppo tardi per cambiare ufficialmente il nome, spiega ai giornalisti.

Uunona è stato eletto con il partito SWAPO, di ispirazione socialista, che ansato al governo dopo l'indipendenza della Namibia dal Sudafrica nel 1990.

"Il fatto che io abbia questo nome non significa che voglio conquistare Oshana", si affretta a specificare riferendosi alla regione in cui ha vinto le elezioni. "Non significa che sto lottando per il dominio del mondo". Da bambino riteneva il suo un nome come tanti altri, "solo da adolescente ho capito che quest'uomo voleva conquistare il mondo intero", racconta.

Uunona ha ottenuto 1.196 voti nelle recenti elezioni contro i 213 del suo avversario, assegnandogli un seggio in consiglio regionale.

Il suo partito SWAPO ha ottenuto il 57% dei voti in tutto il paese, un netto calo rispetto all'83% ottenuto nelle precedenti elezioni regionali del 2015.