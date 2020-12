Retromarcia dell'OMS: le mascherine ora non vanno indossate durante attività fisiche intense

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha aggiornato le linee guida per le mascherine protettive. L'OMS ora consiglia di non indossare mascherine durante le attività fisiche intense e di non utilizzare maschere con valvole dell'aria.

Secondo le raccomandazioni dell'OMS, aggiornate per la quarta volta, non si deve indossare una mascherina se si esercita uno sport attivo ed è da evitare di fare attività fisiche con mascherine con valvole, in quanto non permettono di respirare in maniera adeguata.

Sarebbe più efficace mantenere una distanza di almeno un metro quando si praticano sport in un'area ben ventilata.

Le mascherine con valvola sui respiratori sono sconsigliate in generale siccome non filtrano l'aria espirata. È meglio indossare maschere a tre strati con tessuti traspiranti.

Le linee guida aggiornate

L'OMS sconsiglia l'uso di visiere protettive di ​​plastica, poiché proteggono solo gli occhi e non parano gli schizzi quando si tossisce o si starnutisce. Tuttavia, possono essere un'alternativa se non è possibile indossare una mascherina medica o di tessuto. Inoltre, una tale visiera dovrebbe coprire il mento ed entrambi lati del viso.

Allo stesso tempo, si consiglia di indossare mascherina come mezzo di protezione aggiuntivo nei focolai di infezione sia al chiuso che all'aperto, se è impossibile mantenere una distanza di almeno un metro.

Le mascherine sono necessarie per le visite di ospedali e altre strutture sanitarie.

Sono necessarie al chiuso nel caso l'ambiente è scarsamente ventilato.

Un'altra raccomandazione è quella di indossare la mascherina a casa quando si ricevono ospiti e non c'è possibilità di mantenere le distanze con loro, oppure la stanza non è arieggiata.

Lo scorso 11 marzo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha dichiarato lo stato di pandemia per la diffusione del coronavirus COVID-19 nel mondo. Ad oggi sono stati registrati oltre 62 milioni di casi di contagio, con più di 1,4 milioni di decessi.