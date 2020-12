Esplode un'auto dell'ambasciata russa a Kabul

L'incidente si è verificato nei pressi del complesso dell'ambasciata russa nella capitale dell'Afghanistan.

Stando alle valutazioni preliminari, l'obiettivo dell'attacco sarebbe potuto essere stato un camioncino delle forze di sicurezza afghane in movimento davanti all'auto della missione diplomatica, però non è da escludere l'ipotesi che l'attacco fosse diretto contro i cittadini russi.

"Richiediamo che la parte afghana conduca un'indagine approfondita sull'incidente e adotti misure esaurienti per garantire la sicurezza del personale delle missioni estere russe nella Repubblica Islamica dell'Afghanistan" ha detto Zakharova.

Come ha riferito la missione diplomatica a Sputnik, gli impiegati della missione che hanno riportato ferite non hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Le misure di sicurezza a protezione dell'edificio della missione diplomatica russa sono state intensificate con effetto immediato.

"L'ambasciata russa a Kabul sta implementando misure aggiuntive volte ad aumentare il livello di sicurezza del personale e delle strutture della missione diplomatica", ha concluso Zakharova.