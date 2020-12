WhatsApp implementa nuove funzioni ‘estetiche’

Il servizio di messaggistica istantanea ha dichiarato martedì che ora consentirà agli utenti di impostare sfondi personalizzati per le diverse chat così da rendere più facile per gli utenti distinguerle le une dalle altre.

WhatsApp ha deciso di aumentare il suo carnet di sfondi e adesivi, offrendo alcuni aggiornamenti estetici tanto attesi alla popolare app utilizzata da oltre 2 miliardi di persone.

Non ci sarà limite al numero di sfondi personalizzati che un utente potrà scegliere di assegnare alle diverse chat, di modo da distinguerle le une dalle altre, ha comunicato il servizio di Facebook.

"Rendi le tue chat personali e distinguibili utilizzando uno sfondo personalizzato per le tue chat più importanti e le persone preferite, e non dovrai mai più preoccuparti di inviare il messaggio sbagliato nella chat sbagliata", si legge nel comunicato.

L'app di messaggistica ha affermato che sta anche rendendo più facile per gli utenti cercare e trovare rapidamente adesivi con testo o emoji o sfogliare categorie comuni. L'azienda ha esortato i creatori di adesivi a taggarli in modo che diventino più facilmente ricercabili per gli utenti.

Quindi dopo l’aggiornamento stabile con queste nuove funzioni, che verranno gradatamente distribuite tra gli utenti iOS e Android, l’utente potrà personalizzare le proprie chat (anche con sfondi ricavati da proprie foto), nonché inserire adesivi ed emoticon per parole chiave e senza più dover ricercare manualmente scorrendo lunghi elenchi.