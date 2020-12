La Commissione Europea intende autorizzare rapidamente vaccini anti-COVID

Bruxelles accelera sulla strada della vaccinazione di massa anti-covid ed annuncia autorizzazioni rapide per i preparati verificati da EMA.

La Commissione Europea promette di effettuare rapidamente tutti gli step necessari da parte sua per permettere l'ammissione al mercato dell'UE dei vaccini COVID-19 verificati dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha affermato in un briefing un portavoce del servizio stampa della Commissione.

"La decisione deve essere presa con urgenza. Se l'EMA dopo un'analisi dettagliata dell'efficacia e della sicurezza della vaccinazione dà una raccomandazione positiva, la Commissione Europea farà di tutto per prendere rapidamente una decisione sull'autorizzazione", ha dichiarato.

Allo stesso tempo, per prendere una decisione sarà necessario consultarsi con i paesi dell'Unione Europea.

"La Commissione Europea farà tutto il possibile per prendere una decisione molto rapidamente, vista l'urgenza con cui è necessario avviare le campagne di vaccinazione", ha aggiunto.

Il portavoce non ha specificato quando potrà essere presa una decisione pertinente. Tuttavia, la decisione della Commissione Europea dopo l'autorizzazione dell'EMA è "una questione di giorni", ha affermato.

L'Agenzia europea per i medicinali ha già ricevuto richieste dagli sviluppatori di vaccini contro il coronavirus Pfizer/BioNTech, nonché Moderna, per fornire i loro prodotti al mercato europeo.