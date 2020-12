USA, governatore Wisconsin certifica la vittoria di Joe Biden

Il governatore del Wisconsin, Tony Evers, ha riferito nelle scorse ore in merito al risultato definitivo delle elezioni presidenziali nel proprio stato, confermando la vittoria del candidato democratico Joe Biden.

"Oggi ho portato a compimento il mio dovere di certificare il risultato delle elezioni del 3 novembre e, in conformità con la legge statale e federale, ho firmato il Certificato di accertamento per la lista degli elettori del presidente eletto Joe Biden e della vicepresidente Kamala Harris", sono state le parole di Evers.

Il governatore ha quindi ringraziato tutti coloro che in queste settimane si sono prodigate, lavorando "senza sosta per assicurare delle elezioni sicure, trasparenti ed efficaci".

La certificazione di Evers arriva dopo che la presidente della Commissione elettorale dello stato del Wisconsin (WEC) Ann Jacobs ha siglato il documento ufficiale relativo agli esiti delle presidenziali.

Le elezioni presidenziali americane

Dopo le elezioni del 3 novembre i principali media statunitensi si sono affrettati a dichiarare vincitore il democratico Joe Biden, anche se Trump ha affermato che la vittoria sarebbe stata sua se non fosse stato per le gravi violazioni durante il voto per corrispondenza e i "brogli" dei colleghi democratici di Biden. Lo staff di Trump ha intentato diverse cause legali in Stati-chiave in cui ritiene che siano avvenuti brogli elettorali di massa.

A partire dal 27 novembre Georgia, Michigan, Nevada e Pennsylvania hanno certificato i risultati delle loro elezioni a favore di Joe Biden, mentre ieri è stato il turno del Wisconsin, dove è emerso che l'ex vice di Barack Obama abbia addirittura aumentato il proprio margine di 80 voti, nonostante Trump abbia investito una somma pari a 3 milioni di dollari per effettuare il riconteggio.

E' ora previsto che il collegio elettorale si riunisca il 14 dicembre per eleggere il prossimo Presidente degli Stati Uniti.

Nonostante una così forte opposizione ai risultati elettorali dello staff di Trump, è iniziato il processo di trasferimento del potere a Biden, che ha già annunciato i primi candidati per i posti chiave nella futura amministrazione statunitense.